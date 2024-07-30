Rusya, Günde 4 Bin FPV Dron Üretiyor

Rusya'nın Dron Üretim Kapasitesi Artıyor

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, gerçekleştirdiği bir açıklamada, ülkede günlük yaklaşık 4 bin adet FPV (First Person View) dron üretildiğini belirtti.

Moskova Askeri Bölgesi'nde Ziyaret

Belousov, başkent Moskova'daki Askeri Bölge ziyaretinde FPV dronlarının üretim sürecine dikkat çekerek, "Az önce kontrol ettim. Orduya günde yaklaşık 4 bin FPV dron teslim ediyoruz. Bu sayı, üretim kapasitemizin ne kadar dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor," şeklinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (sol 2), başkent Moskova Askeri Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı. Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (sol 2), başkent Moskova Askeri Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı. Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (sol 2), başkent Moskova Askeri Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı. Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (sol 2), başkent Moskova Askeri Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı. Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.