Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan İran Cumhurbaşkanı'na Kritik Mesaj

Rusya ve İran Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti.

Tahran'da Kritik Toplantı

Tahran'da düzenlenen bu önemli toplantıda, Şoygu'nun Putin'den aldığı mesajda, "Rusya'nın bölgesel konulardaki İran'la işbirliği tutumunun değişmediği" ifade edildi. Görüşme sırasında Ali Ekber Ahmediyan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, toplantıya katıldı.

İlişkilerin Derinleştirilmesi

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaptırımların etkisini azaltmak için Rusya ile derinlemesine işbirliği şarttır. Tahran-Moskova ilişkileri sürekli olarak gelişecektir," dedi.

BRICS Zirvesi ve Gelecek Planları

Şoygu, Putin'in Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'nde Pezeşkiyan ile görüşmeyi dört gözle beklediğini aktardı. Bu, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak son günlerde Zengezur Koridoru ile ilgili Rusya'nın yapılan açıklamaları, İran'da endişelere yol açtı. Bu durum, görüşmelerde gündeme gelen önemli konulardan biri oldu.