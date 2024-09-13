Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun Kuzey Kore Ziyareti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bugün, Rusya Güvenlik Konseyi'nin basın servisi aracılığıyla duyurulan bilgiler doğrultusunda, Şoygu başkanlığındaki bir heyet Pyongyang’da çeşitli temaslarda bulundu.

Kuzey Kore Yetkilileri ile Görüşmeler

Şoygu, Kuzey Koreli yetkililerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından da kabul edilen Şoygu, bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile uluslararası meseleler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Stratejik Ortaklık Anlaşması

Geçtiğimiz Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore'yi ziyaretinde, iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmektedir.