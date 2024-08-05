Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'daki üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Tahran'a geldi. Bu ziyaret, diplomatik ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor.

Görüşmenin Detayları

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'da bulunuyor.

Detaylı bilgi verilmemiş olsa da, Şoygu'nun Ahmediyan ve diğer İranlı üst düzey yetkililerle önemli görüşmeler yapması bekleniyor.