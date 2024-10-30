Rusya, Harkiv'teki Kruglyakovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kruglyakovka yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki hareketlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Askeri Faaliyetler Devam Ediyor

Bakanlık, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Kruglyakovka yerleşim birimini kurtardı" ifadesini kullandı. Son 24 saat içerisinde, 147 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği de belirtildi.

Ateş Altında Olan Hedefler

Açıklamada, özellikle askeri havaalanı altyapılarının, petrol tesislerinin ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi. Ukrayna'nın askeri personeli ve askeri teçhizatlarının bulunduğu noktalara yönelik de saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Uçak ve Araç İmha Sayıları

Savaşın başlamasından bu yana toplamda; 647 uçak, 283 helikopter, 34,850 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18,911 tank ve zırhlı araç, 1,482 çok namlulu roketatar, 16,989 obüs ve havan topu ile 27,755 özel askeri aracın imha edildiği açıklanmıştır.

Diğer Kontrol Altına Alınan Yerleşimler

Bakanlık, daha önce Donetsk bölgesindeki Katerinovka, Gornyak, Dobrovolye ve Selidovo yerleşimlerinin de kontrol altına alındığını ifade etmişti.