Rusya, Harkiv'deki Kolesnikovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Kolesnikovka yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Özellikle, Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kolesnikovka yerleşimini kurtardığı belirtildi.

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Son 24 saat içerisinde 133 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının depolama merkezlerine ve çeşitli mühimmat ile lojistik merkezlerine yönelik saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

Bakanlık, operasyonun ilk gününden bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35,551 insansız hava aracı, 19,167 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, 1487 çok namlulu roketatar ve 17,673 obüs ile havan topunun yanı sıra 28,157 özel askeri aracın da yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Donetsk bölgesindeki Volçenka yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.