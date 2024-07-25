Rusya'nın Harkiv Operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği bir operasyonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, Harkiv'deki bir sanayi bölgesinde yer alan Scorpion isimli inşaat şirketi binası hedef alındı.

İskender-M Füze Saldırısı

Bakanlık, Rus ordusunun İskender-M balistik füze sistemiyle yaptığı saldırıda, toplamda 100 yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu grup arasında 40 yabancı eğitmenin de yer aldığı ifade edildi.

Ölü Sayısı ve Önceki Açıklamalar

Yapılan açıklamada, "Saldırı sonucunda 40’ı yabancı eğitmen olmak üzere yaklaşık 100 paralı savaşçı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 151. Mekanize Tugayı'ndan yaklaşık 60 asker hayatını kaybetti." denildi. Daha önce, 23 Temmuz'da da Rusya, Harkiv’de Batılı ülkelerden gelen yaklaşık 50 askeri eğitmeni hedef aldığını belirtmişti.

Bu gelişmeler, Harkiv bölgesindeki çatışmaların seyrini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.