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Rusya: Harkiv'de Zapadnoye Yerleşimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki Zapadnoye yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:59
Rusya: Harkiv'de Zapadnoye Yerleşimini Ele Geçirdik

Harkiv Bölgesinde Kritik Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Zapadnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlediği ve pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilerek, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinin Zapadnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Hava Taarruzları ve Zayiatlar

Son 24 saat içerisinde, Ukrayna'nın füze ve topçuları, insansız hava araçları (İHA), yakıt depoları ile asker ve askeri teçhizatı konuşlandırdığı noktalara saldırılar düzenlendi. Ukrayna'ya ait 114 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Savaşta Kaybedilen Askeri Güçler

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 148 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 724 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 860 obüs ve havan topu ile 30 bin 582 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Son Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün de Donetsk bölgesindeki Volkovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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