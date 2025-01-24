Rusya, Ukrayna Savaşında Yeni Bir İvme Kazandı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. 18-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi veren bakanlık, uluslararası topluma önemli veriler aktardı.

Kritik Hedeflere Saldırılar Düzenlendi

Açıklamanın detaylarında, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılar eşliğinde, Ukrayna'nın enerji, gaz ve askeri sanayi altyapısına darbe vurulduğu bildirildi. Özellikle mühimmat depoları ve askeri havaalanları hedef alındı.

Hava Savunma Sistemleri ile Başarılı Önlemler

Rus hava savunma sistemleri, haftanın belirtilen döneminde 17 ABD yapımı HIMARS füzesi, 5 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve 752 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, bu süreçte 17 Ukraynalı askerin esir alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Rus kuvvetleri, Harkiv bölgesinde Zapadnoye, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde Novoyegorovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Petropavlovka, Vozdvijenka, Volkovo, Solenoye, Timofeyevka, Şevçenko ve Vremevka yerleşim birimlerini kurtardıklarını belirtti.

Kaybı Açıklandı

Son olarak, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun kayıplarını da açıklayan bakanlık, toplamda 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 395 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 829 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 913 obüs ve havan topu ile 30 bin 758 özel askeri aracın yok edildiğini duyurdu.

Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 54 bin 460 asker, 318 tank, 237 piyade savaş aracı, 183 zırhlı personel taşıyıcı, ve 1613 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.