Son Gelişmeler: Harkiv ve Donetsk'te Kontrol Sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. 15-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen gelişmelerle ilgili detaylar paylaşıldı.

Askeri Operasyonlar ve Hedefler

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları ile saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırılar sırasında, gaz, enerji ve askeri havaalanı altyapı tesislerinin yanı sıra, İHA montaj ve depolama merkezleri gibi stratejik noktalar hedef alındı.

Ele Geçirilen Yerleşimler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Harkiv bölgesindeki Figolevka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yampolovka, Berezovka, Nadejdinka, Novoselka ve Novooçeretovatoye yerleşimlerini kontrol altına aldığı ifade edildi.

Esir Alınan Askerler ve Kayıplar

Aynı tarihlerde 58 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 655 uçak, 283 helikopter, 44 bin 132 İHA ve birçok askeri araç imha edildiği vurgulandı.

Stratejik Gelişmeler

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin %75'inin Rus ordusu tarafından kontrol edildiğini, Luhansk bölgesinin ise %1'inin Ukrayna ordusunun elinde olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın ele geçirdiği toprakların %64'ünün geri alındığı kaydedildi.

İlhak ve Savaşın Arka Planı

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de imzalanan kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.