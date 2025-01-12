Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna'daki askeri eylemler hakkında bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

İlerleme Kaydedildi

Açıklamada, Rus birliklerinin cephede ilerlediği belirtilerek, "Batı ve Güney askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Kalinovo, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde ise Yantarnoye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Saldırılar ve Kayıplar

Son 24 saatte, Ukrayna'nın askeri havaalanları, asker ve askeri teçhizat konuşlandırılan noktalara yönelik 139 bölgede saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40,132 insansız hava aracı, 590 hava savunma füze sistemi, 20,492 tank ve zırhlı araç, 1,508 çok namlulu roketatar, 20,465 obüs ve havan topu ile 30,179 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Öte yandan, dün Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim biriminin de Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.