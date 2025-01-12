Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi

Rusya, Harkiv'deki Kalinovo ve Donetsk'teki Yantarnoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:20
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna'daki askeri eylemler hakkında bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

İlerleme Kaydedildi

Açıklamada, Rus birliklerinin cephede ilerlediği belirtilerek, "Batı ve Güney askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Kalinovo, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde ise Yantarnoye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Saldırılar ve Kayıplar

Son 24 saatte, Ukrayna'nın askeri havaalanları, asker ve askeri teçhizat konuşlandırılan noktalara yönelik 139 bölgede saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40,132 insansız hava aracı, 590 hava savunma füze sistemi, 20,492 tank ve zırhlı araç, 1,508 çok namlulu roketatar, 20,465 obüs ve havan topu ile 30,179 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Öte yandan, dün Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim biriminin de Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı