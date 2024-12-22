Rusya, Harkiv ve Donetsk'teki Stratejik Kazanımlarını Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozovaya ve Donetsk bölgesindeki Krasnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Askeri İlerlemenin Detayları

Açıklamada, Batı ve Merkez askeri grup birliklerinin, Harkiv bölgesinde yer alan Lozovaya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Krasnoye yerleşim birimlerini kurtardığı bilgisi verildi. Son 24 saat içinde, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını, insansız hava aracı üretim ve depolama atölyelerini, askeri birliklerin konuşlandığı noktaları hedef alan 138 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna Ordusuna Yönelik Zayiatlar

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli zayiat bilgileri paylaştı. Bu verilere göre, toplamda 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 341 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 952 tank ve zırhlı araç ile 1504 çok namlulu roketatar ve 29 bin 427 özel askeri araç imha edildi.

Önceki gün yapılan açıklamalarda ise, Donetsk bölgesindeki Ostrovskiy yerleşim biriminin de ele geçirildiği bildirilmişti.