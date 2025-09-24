Rusya: Hava savunması 70 Ukrayna İHA'sını yok etti — Başkurdistan'da Gazprom tesisine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 70 Ukrayna İHA'sını çeşitli bölgelerde düşürdüğünü; Başkurdistan'ın Salavat kentinde Gazprom tesisinde yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:26
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 70 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi. Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 70 İHA'nın imha edildiği ve bunların Belgorod, Kursk, Rostov, Volgograd ile ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rosaviatsiya, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Başkurdistan'da Gazprom tesisine İHA saldırısı

Başкurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Olay yerinde yangın çıktığını kaydeden Habirov, şunları ifade etti: "Oluşan hasar boyutunu tespit ediyoruz. Olay yerinde ilgili servis ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor."

