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Rusya: Heniyye'ye Yapılan Suikast Gerilimi Tırmandırır

Rusya, İsmail Heniyye'ye yapılan suikastın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve bunun gerilimi artıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:07
Rusya: Heniyye'ye Yapılan Suikast Gerilimi Tırmandırır

Rusya'dan Kritik Açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suikastın Etkileri

Bogdanov, RİA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırının, siyasi bir cinayet olduğunu ve bu durumun bölgedeki gerilimi artırmak dışında hiçbir olumlu sonuç doğurmayacağını belirtti.

Tahran'da Yaşanan Olay

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da bu saldırıya maruz kalmıştı. Bogdanov, bu durumu 'kesinlikle kabul edilemez' sözleriyle tanımladı.

İddialar ve Tepkiler

Hamas, Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti. Bu durum, uluslararası kamuoyunda endişelere yol açarken, Rusya'nın duruşu da dikkat çekici oldu.

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