Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz

Şugayev: İşbirliğini genişletme fırsatı var

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, TASS’a verdiği açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan’a ilave sevkiyatının görüşüldüğünü bildirdi.

Şugayev, "Bu alanda işbirliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız." dedi.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından 27 Haziran’da yapılan açıklamada, Rus yetkililer ile S-400 sevkiyatının yanı sıra Su-30 tipi savaş uçağı sevkiyatının da ele alındığı bildirilmişti.

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021’de başlamıştı.