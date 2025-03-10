Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğa karşı çıktığını ve küresel çatışmayı kışkırtmayı amaçladığını iddia etti.

SVR'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna krizi hakkında yürüttüğü eylemlerin değerlendirildiği belirtildi. Londra'nın, ABD ile Rusya arasındaki diyaloğa karşı çıktığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"İngiltere yönetimi, ABD ve Rusya arasında Ukrayna meselesinin çözümüne dair diyaloğu kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Londra, bunun Moskova'yı engelleme ve Ukrayna'yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli. İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süper güç olarak Rusya ile diyalog kurmasından rahatsız."

Ayrıca, Londra'nın ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerini engellemeye çalıştığı ve Trump'a karşı bir karalama kampanyası başlattığı öne sürüldü.

İngiliz yönetiminin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürme konusunda verdiği sözlere de vurgu yapılan açıklamada, "Londra, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı öncesi yaptığı gibi bugün de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor." ifadesine yer verildi.