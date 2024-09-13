Rusya, İngiltere'nin Düşmanca Eylemlerine Sert Tepki Verecek

Rusya'dan İngiltere'ye Sert Mesaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin düşmanca eylemlerine yanıt olarak ülkesinin sert ve dengeli bir tutum sergileyeceğini ifade etti.

İngiltere'yi Uyarıyoruz

Zaharova, "İngiltere'yi, Rusya’ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı tavırlarından vazgeçmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

İngiliz Diplomatların Akreditasyon İptali

Bunun yanı sıra, Rusya, casusluk faaliyetlerinde bulundukları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etme kararını almıştı.

Zaharova, geçmişte İngiltere'nin Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı olarak sınırlandırma eylemlerine yanıt verdiklerini hatırlatarak, "Londra'nın düşmanca eylemlerine karşı tolerans göstermeyeceğiz" şeklinde uyardı. Ayrıca, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiliz diplomatların akreditasyon iptali, güvenlik endişeleri nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Rusya, ulusal güvenliği ön planda tutarak, bu tür agresif eylemlere karşın taviz vermeyeceğini bir kez daha vurgulamıştır.