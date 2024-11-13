Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve ICYF arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yönelik çeşitli konular ele alındı.

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