Rusya: İsrail-Hamas Anlaşmasının İkinci Aşamasında Sorunlar Var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese yönelik anlaşmanın ikinci aşamasında problemler yaşandığına dair sinyaller aldıklarını ifade etti. Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen 14. Orta Doğu Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına rağmen şiddet devam ediyor." dedi.

Konferansın basına açık kısmında konuşan Lavrov, Gazze Şeridi’ndeki durumun çok ağır olduğunu vurgulayarak, "Filistinli sivillerden yaklaşık 46 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi ise yaralandı." diye belirtti. Sözlerine devam eden Lavrov, Gazze ve Ukrayna’yı sivil kayıpları açısından kıyaslayarak, "Ukrayna’da ölen sayısı, Filistin’deki kayıplara göre iki kat daha az." ifadesini kullandı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lavrov, "Anlaşmanın ilk aşaması devam etmekte; ancak ikinci aşamasında yaşanan sorunlar dikkat çekiyor." dedi. Lavrov, İsrail'in Batı Şeria'da askeri eylemlerini sürdürdüğünü ve güvenilir bilgilere göre, İsrail’in Filistinlileri Gazze’den çıkarmasının yanı sıra Şeria Nehri’nin kuzey batısını kontrol altına alma planları olduğunu aktardı.

Filistin devletinin kurulmasının önemine de değinen Lavrov, "Filistin devleti, İsrail’in tüm Arap dünyasıyla ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu. Suriye’ye ilişkin olarak ise, ulusal diyaloğun sağlanmasının dış güçlerin girişimleriyle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Batı’nın Suriye meselesinin çözüm sürecinden Rusya, Çin ve İran’ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.