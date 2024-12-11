Rusya: İsrail'in Suriye'deki Askeri Eylemleri Durumu Ağırlaştırıyor

Rusya'dan İsrail'e Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail'in askeri eylemlerinin durumu daha da zorlaştırdığını açıkladı. Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu askeri eylemler, açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, tam tersine, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuk Vurgusu

Zaharova, AA muhabirinin "Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkedeki muhalif güçlere yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine, İsrail'in Suriye'ye müdahale ettiğini ve bunu gizlemediğini belirtti. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapan Zaharova, "Suriye, egemen bir ülke olarak var oldu ve bu şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor" dedi.

İsrail'in Eylemleri ve Ciddi Endişeler

İsrail'in Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgesine konuşlanması da dikkat çekici bir nokta oldu. Zaharova, "İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bu eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor. Suriye topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik füzeli saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun eylemleri, uluslararası toplumda ciddi endişe yarattı, " diye ekledi.

Suriye'nin Durumu ve Gerginlik

Zaharova, Suriye'deki askeri siyasi durumun "ağır" olduğunu belirterek, tüm uluslararası toplumun itidalli davranması gerektiğini açıkladı. Suriye'deki Rus unsurlarının dokunulmazlığı konusunun da öncelikli bir mesele olduğunu kaydetti. Zaharova, "Bunlar arasında diplomatik, askeri unsurlar ve ticari şirketler bulunuyor," ifadeleriyle Rus varlıklarının korunmasının önemini vurguladı.

Siyasi Sürecin Başlatılması Gerekiyor

Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını belirten Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde Suriye'de kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD ile Temaslara Açık

ABD Hazine Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlamasını değerlendiren Zaharova, bunun Kiev yönetiminin acısını uzatmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazır olduklarını ifade etti.

Ermenistan İddiaları

Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkma başvurusu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da sözlerine ekleyen Zaharova, bu konuda gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.