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Rusya, İsrail'in Suriye'deki Yasa Dışı Faaliyetlerine Uyardı

Rusya, BM'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden faaliyetlerini kınayarak uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:22
Rusya, İsrail'in Suriye'deki Yasa Dışı Faaliyetlerine Uyardı

Rusya'dan Kritik Uyarı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail'in Suriye'deki "oldu bitti" politikasını eleştirerek, "Özellikle İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarmak istiyorum," dedi.

BM Güvenlik Konseyi Görüşmeleri

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durum gündeme geldi. Nebenzia, Rusya'nın "dost Suriye halkına" olan desteğinin yeni bir süreçte devam edeceğini vurguladı. Suriye'deki gelişmeleri tam anlamıyla değerlendirmenin zorluğuna dikkat çeken Nebenzia, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı faaliyetlerinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

ABD'nin Rolü ve Suriye Ekonomisi

Nebenzia, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal ettiğini ve ülkeye yönelik ağır yaptırımlar uyguladığını ifade ederek, ABD'nin durumun daha da kötüleşmesine neden olduğunu vurguladı. Suriye ekonomisinin ABD yaptırımları nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu belirten Nebenzia, "Yeni Suriye hükümeti, sosyo-ekonomik durumu düzeltmek ve etkin devlet kurumları inşa etmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyuyor," dedi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Nebenzia, uluslararası destek olmadan Suriye halkının mevcut zorluklarla başa çıkmasının çok zor olduğunu, yardımın tüm Suriye halkına ayrım gözetmeksizin verilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Tutumu

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dorothy Shea, "ABD, Heyet Tahrir Şam'dan (HTŞ) gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyor. Ancak sadece sözlere değil faaliyetlere de bakacağız," diyerek Suriye halkının menfaatlerini önceliklendiren faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Shea, Suriye'nin başka ülkelerin çıkarlarını ilerletme amacıyla kullanılmaması ve terör merkezine dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Suriye halkına daha parlak bir gelecek sağlamak için destek vermeye hazır olduklarını belirten Shea, Suriye'nin barışçıl bir konuma ulaşması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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