Rusya, Karadeniz'de İngiliz Askeri Uçaklarının Sınır İhlaline İzin Vermedi

Rusya'nın Sınır İhlaline Yanıtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İngiliz askeri uçaklarının devlet sınırına yaklaşması üzerine bir Su-27 savaş uçağının havalandığını duyurdu. Bakanlık, sınır ihlaline izin verilmediğini vurguladı.

Açıklamada Dikkat Çeken Detaylar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol sistemlerinin, Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bazı hava hedeflerini tespit ettiği belirtildi. Bu çerçevede, önleyici olarak Rus hava savunma buğuları tarafından bir Su-27 savaş uçağının uçuşa geçtiği kaydedildi. Hedeflerin Tespiti

Açıklamada, Rus muharebe uçağının, yaklaşan hava hedeflerinin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 stratejik keşif uçağı ve iki Typhoon savaş uçağı olduğunu belirlediği ifade edildi.

Uçağın Güvenli Dönüşü

Rus savaş uçağı yakınlaştığında, yabancı askeri uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndüğü bilgisi verildi. Su-27, güvenli bir şekilde kendi üssüne döndü. Uluslararası Kurallara Uyum

Bakanlık, Rusya'nın devlet sınırının ihlaline izin vermediğine dikkat çekerek, "Rus savaş uçağı, tarafsız sular üzerinde ihlal yapmadan ve yabancı uçaklara tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan, uluslararası uçuş kurallarına uygun bir şekilde hareket etti" ifadelerini kullandı.