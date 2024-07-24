Rusya, Karadeniz'de İngiliz Savaş Uçaklarına Karşı Jet Havalandırdı

Karadeniz'deki Hava Gerilimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağını tespit etti.

Hava Savunma Önlemleri

Yapılan açıklamada, bu durum üzerine Rusya'nın Su-27 savaş uçağını havalandırdığı belirtildi. Bakanlık, Rus hava sahası kontrol sistemlerinin bu hava hedeflerini fark ettiğini ve sınır ihlali olasılığını önlemek amacıyla uçağın havalandığını ifade etti.

İngiliz Uçaklarının Geri Dönüşü

Açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve bir RC-135 olduğunu belirledi. Rus uçağı yaklaşırken, İngiliz uçakları sınırdan geri döndü," denildi.

Güvenli Dönüş

Rus uçağının güvenli bir şekilde kendi havaalanına döndüğü ve sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı. Ayrıca, "Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahası kullanımına dair uluslararası kurallar ve güvenlik önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir," bilgisi paylaşıldı.