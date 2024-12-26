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Rusya, Karadeniz'deki Petrol Sızıntısı Nedeniyle Acil Durum İlan Etti

Karadeniz'de iki tankerden sızan petrol nedeniyle Rusya'da acil durum ilan edildi, bölgedeki kirlilikle mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:39
Rusya, Karadeniz'deki Petrol Sızıntısı Nedeniyle Acil Durum İlan Etti

Karadeniz'de Petrol Sızıntısı: Acil Durum İlan Edildi

Rusya, Karadeniz sahilinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti. Fırtına sonucu hasar gören iki tanker gemisi, çevrede kirliliğe neden oldu ve bu durum, Rusya'nın Karadeniz'deki sahil kentlerini olumsuz etkiledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaptığı açıklamada, petrol sızıntısına karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Acil durum ilan edilmesinin gerekçesi olarak, temizlik çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ek kaynak ve ekip desteği sağlanacağı ifade edildi.

Öte yandan, Türk şirketleri de bölgedeki temizlik çalışmalarına önemli ölçüde destek vermekte. Karadeniz'in Kerç Boğazı4 bin ton petrol sızdığı tahmin ediliyor.

Gönüllüler ve yetkililerin yoğun çabaları ile sızıntının temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında, deniz yüzeyi ve sahillerin petrolle kaplandığı, ayrıca kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının kurtarılma çabalarının görüntüleri yansımaya devam ediyor.

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