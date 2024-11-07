Rusya Kazakistan'a Nükleer Enerji Santrali Kurmayı Teklif Etti

Rusya'dan Kazakistan'a Nükleer Enerji Teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'a nükleer enerji santrali inşa etme teklifini resmi olarak sunduklarını duyurdu. Lavrov, Astana'daki "Küresel ve Bölgesel Süreç Çerçevesinde: Kazak-Rus Etkileşimi" konulu konferansa katıldığı esnada bu bilgiyi paylaştı.

Toplantılar ve Hazırlıklar

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüşmeler gerçekleştiren Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Kasım'da yapacağı ziyarete dair hazırlıkları ele aldıklarını belirtti.

Nükleer Enerji Referandumu

Lavrov, Kazakistan'da 6 Ekim'de yapılan nükleer enerji santrali referandumuna da değinerek, "Rosatom, Kazak dostlarımızla bu konunun çözümü için tüm yetkilerini ortaya koymaya hazır. Diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliğine de açığız" şeklinde konuştu.

İşbirliği Anlaşmaları

Bakan, Kazakistan ve Rusya dışişleri bakanlıkları arasında "2025-2026 dönemi işbirliği planı"nı imzaladıklarını ve bu adımın işbirliğini daha etkin hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Halkın Desteği

Kazak hükümeti, nükleer enerji santrali kurulması yönünde halkın rızasını almak için düzenlediği referandumda seçmenlerin %71,12'sinin "evet" oyu verdiğini aktardı. Ayrıca, Kazakistan Enerji Bakanlığı, nükleer enerji santrali inşası için potansiyel şirketlerle görüşmelere başladığını ve nihai kararın 2025 yılında alınacağını duyurdu.

Uluslararası Konsorsiyum Arayışı

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'daki nükleer enerji santralinin inşası için en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak bir uluslararası konsorsiyum kurulmasının önemini vurguladı. Kazakistan'da nükleer enerji santralini inşa edebilecek potansiyel firmalar arasında Rusya'nın Rosatom'u, Güney Kore'nin KHNP'si, Fransa'nın EDF'si ve Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi yer alıyor.