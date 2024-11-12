Rusya: Kiev'e Füzeler Verilmesi Çatışmayı Tehlikeye Atar

Rusya'dan Ukrayna'ya Füzeler Hakkında Uyarı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya seyir füzelerinin teslim edilmesinin çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskini artıracağını açıkladı.

Merz'in Açıklamaları ve Olası Sonuçlar

Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Almanya'da muhalefet lideri Friedrich Merz'in, başbakan olması durumunda Rusya'ya ültimatom vereceği, aksi takdirde Kiev'e Taurus seyir füzeleri tedarik etme planından bahsetmesine değindi.

Medvedev, bu füzelerin savaşın seyrini değiştiremeyeceğini belirtse de, çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskinin arttığını ifade etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu konuda uyardığını vurguladı.

ABD ve Avrupa Liderleri Üzerine Eleştiriler

Medvedev, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa liderlerinin gerginleştiğine işaret ederek, "Avrupa'nın deneyimli ve akıllı liderleri tarih oldu. Bunların yerine egosu yüksek değersiz şahıslar geldi." şeklinde konuştu. Bu durumun kötü bir senaryonun gerçekleşme olasılığını artırdığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.