Rusya: Kiev'in Kırım Saldırılarına Karşı Ukrayna'daki Askeri Unsurları Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in 21 Eylül'deki Kırım saldırısına misilleme olarak Odessa'da Ukrayna askeri unsurlarını vurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:06
Rusya Savunma Bakanlığı misilleme düzenlediklerini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in ilhak edilen Kırım'a yönelik terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'daki Foros yerleşim birimine 21 Eylül'de saldırı düzenlediği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu saldırının bir "terör saldırısı" olduğu vurgulandı.

Buna karşılık olarak, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna'daki askeri unsurlara grup halinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı esnasında Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel harekat kuvvetleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) 'Prizraki' (Hayaletler) birliklerine bağlı yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalar vuruldu."

Bakanlık, Odessa bölgesindeki Şkolnıy askeri havaalanında insansız hava araçlarının (İHA) depolarının ve Motor Sich fabrikasındaki atölyelerin vurulduğunu aktardı.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun 21 Eylül'de Kırım'a İHA'larla düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

