Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin kontrolüne geçen Kursk bölgesinde 14-20 Eylül tarihleri arasında yürütülen askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, özellikle iki yerleşim biriminin geri alındığına dikkat çekildi.

Hedef Altyapılar ve Askeri Noktalar

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda Ukrayna’ya ait enerji tesisleri, askeri altyapılar ve mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin ve paralı savaşçıların barındığı noktaların da vurulduğu kaydedildi.

Yeni Kazanımlar ve Esirler

Donetsk bölgesinde yapılan operasyonlarda Jelannoye Pervoye ve Georgiyevka yerleşim birimlerinin ele geçirildiği ve bu süreçte 49 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirildi. Ayrıca, Kursk bölgesinde, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin saldırıları sonucunda Uspenovka ile Borki yerleşim birimleri kurtarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonlarının başlangıcından bu yana imha edilen askeri varlıkların sayısını da paylaştı. Açıklamada, toplamda 646 uçak, 283 helikopter, 31,806 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18,303 tank ve zırhlı araç gibi muazzam bir sayının imha edildiği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda, 12 Eylül'de de Kursk bölgesinde 10 yerleşim biriminin geri alındığı ifade edilmiştir.