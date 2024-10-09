Rusya, Kursk Bölgesinde İki Yerleşim Birimini Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ortaya çıkan çatışmalar sonucu, doğu bölgesinden iki yerleşim birimi olan Novaya Soroçina ve Pokrovskiy'i geri aldığını açıkladı.

Ağustos Ayından İtibaren Gelişmeler

Açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin, saldırılarına devam ederek bu yerleşim birimlerini kurtardığı belirtildi. Bakanlık, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana, Kursk yönünde büyük kayıplar verdiğini de vurguladı. Bu süre zarfında yaklaşık 21,350 askerin yanı sıra 136 tank ve 891 zırhlı aracın kayıp olduğu ifade edildi.

Önceki Bilgiler

Hatırlanacağı üzere, Rusya Savunma Bakanlığı eylül ayında, Ukrayna askerleri tarafından işgal edilen başka 12 yerleşim birimini de geri aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri durumun değişkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi.