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Rusya, Kursk'ta Nikolayevo-Daryino'yu Geri Aldığını Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Nikolayevo-Daryino yerleşimini geri aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:54
Rusya, Kursk'ta Nikolayevo-Daryino'yu Geri Aldığını Açıkladı

Rusya, Nikolayevo-Daryino'yu Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024 başında girdiği Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino yerleşim birimini geri aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun çevredeki faaliyetleri hakkında önemli bilgilere yer verdi.

Çatışmalar Sürüyor

Açıklamada, Rus ve Ukrayna askerleri arasında devam eden çatışmalara dikkat çekildi. "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Nikolayevo-Daryino yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Ordusunun Kayıpları

Ukrayna ordusunun, Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 55 bini aşkın asker, 321 tank, 238 piyade savaş aracı, 184 zırhlı personel taşıyıcı ve 1636 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Toprakların Geri Alınması

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak tarihinde Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakların yüzde 63,2'sinin geri alındığını duyurmuştu. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus topraklarına girmesinin ardından iki ülke orduları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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