Rusya, Nikolayevo-Daryino'yu Geri Aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024 başında girdiği Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino yerleşim birimini geri aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun çevredeki faaliyetleri hakkında önemli bilgilere yer verdi.
Çatışmalar Sürüyor
Açıklamada, Rus ve Ukrayna askerleri arasında devam eden çatışmalara dikkat çekildi. "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Nikolayevo-Daryino yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Ordusunun Kayıpları
Ukrayna ordusunun, Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 55 bini aşkın asker, 321 tank, 238 piyade savaş aracı, 184 zırhlı personel taşıyıcı ve 1636 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.
Toprakların Geri Alınması
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak tarihinde Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakların yüzde 63,2'sinin geri alındığını duyurmuştu. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus topraklarına girmesinin ardından iki ülke orduları arasındaki çatışmalar devam ediyor.