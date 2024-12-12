Rusya, Novoivanovka Yerleşimini Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ağustos başında girdiği Kursk bölgesindeki Novoivanovka yerleşim biriminin geri alındığını duyurdu.

Bakanlık, bu kapsamda Rus ordusunun Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi aktardı. Açıklamada, bölgede devam eden askeri çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin başarılı saldırıları sonucunda Novoivanovka'nın kurtarıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Kayıpları

Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana önemli kayıplar verdiği vurgulandı. Açıklamaya göre, Ukrayna, Kursk yönünde yaklaşık 40 bini aşkın asker, 236 tank, 175 piyade savaş aracı, 123 zırhlı personel taşıyıcısı ve 1251 zırhlı araç kaybetti.

Önceki gün de Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Daryino ve Plyohovo yerleşim birimlerinin geri alındığını bildirmişti. Ukraynalı askerler, ilgili yerleşimlere ağustosun başında giriş yapmıştı.