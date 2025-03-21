Rusya, Kuzey Kore ile Stratejik Ortaklık Vurgusu yaptı

Rusya'nın güvenlik temsilcisi Şoygu, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasına bağlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:34
Rusya, Kuzey Kore ile Stratejik Ortaklık Vurgusu yaptı

Rusya'dan Kuzey Kore ile Ortaklığın Güvencesi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına sadık kaldıklarını duyurdu.

Pyongyang'da Önemli Görüşmeler

Şoygu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği iki saatten fazla süren görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Görüşmede, bu anlaşmanın detaylarını da belirten Şoygu, Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmede gündeme gelen ana başlıklar arasında Kore Yarımadası'nın güvenliği, Ukrayna meselesi ve Rusya ile ABD arasında başlayacak olası diyalog yer aldı.

Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Önemi

Şoygu, geçen yıl imzalanan anlaşmanın, geniş kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi derinleştirme amacı taşıdığını aktararak, Rusya'nın anlaşma hükümlerine koşulsuz bağlı kaldığını vurguladı.

Bu kapsamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı hatırlatıldı.

Aralık 2024'te yürürlüğe girecek olan bu anlaşma, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askerî yardımlaşmayı öngörüyor.

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