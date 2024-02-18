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Rusya Lideri Putin enerji kısıtlaması söylemlerine yanıt: Türkiye enerjide en güvenilir ortak

Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa’nın ekonomik açıdan çıkmaza girdiğini söyledi. Putin, Rusya'nın enerjiyi kesiği ve vermeyi bıraktığına yönelik iddialara yanıt verdi. Kısıtlama durumunun olmadığına dikkat çeken Putin "En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." diye konuştu.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 16:14
Rusya Lideri Putin enerji kısıtlaması söylemlerine yanıt: Türkiye enerjide en güvenilir ortak

Rus devlet kanalı Rossiya-1'de konuşan Putin, Enerji sektörü ve Ukrayna savaşıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Putin, Rus gazını almaktan vazgeçen Batılı ülkelerin Rus ekonomisini kötü etkilemeye çalıştığını belirtti.

Avrupa, enerji kriziyle boğuşuyor. Rusya'nın gaz akışını durdurması sonucu, Avrupa'daki sanayi sektörü ciddi bir darboğaza girdi. Avrupa Birliği ülkeleri, enerji maliyetlerini düşürmek için üretimlerini daha ucuz enerji kaynakları bulunan ülkelere kaydırmaya başladı. Ancak bu da ekonomik ve çevresel sorunlara yol açıyor.

TÜRKİYE EN GÜVENİLİR ORTAK

Rusya'nın gaz sevkiyatını kesmesi ve fiyatları artırması, Avrupa Birliği'ni (AB) zor durumda bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz vermeye devam ettiklerini ancak Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu söyledi. Putin, Avrupa'nın Rus gazını almak isteyip istemediğine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini belirtti.

Putin, Almanya'nın izlediği politikanın kendi ekonomilerine büyük zarar verdiğini söyledi. Rusya'ya enerji sevkiyatını engellediklerini iddia ettiklerini belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:

 "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." dedi. Putin, Avrupa’nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz." 

PUTİN'DEN UKRAYNA'YA MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için barışçıl çözüm aradıklarını ancak Batı'nın buna engel olduğunu söyledi. Putin, İstanbul'da Ukrayna ile yaptıkları barış anlaşmasının uygulanmasını istediklerini ancak eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu konuda olumsuz bir rol oynadığını belirtti. Putin, Ukrayna ile diyaloğa hazır olduklarını da vurguladı.

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuştu. Ukrayna konusunda yapılan Minsk anlaşmalarının yerine getirilmediğini belirten Putin, bu yüzden "özel askeri operasyonu" yürüttüklerini ifade etti. Rusya Lideri şu ifadeleri kullandı:

Putin, "Barış yöntemlerinden askeri yöntemlere geçiş yaptık ancak yine de çatışmaları barış yoluyla sonlandırmaya çalıştık. İstanbul'da (Ukrayna ile) barış anlaşmasının hususları konusunda mutabakata vardık. Arahamia (Ukraynalı müzakereci) doğru söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerinden sergilenen Batı'nın tutumu farklı olsaydı, savaş daha 1,5 yıl önce biterdi ancak onlar bunu istemedi. Bugün istiyorlar mı bilemiyorum. Biz diyaloğa açığız." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın Rusya için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Putin, Ukrayna'da yaşananların hem Rusya hem de yabancı izleyiciler tarafından anlaşılması gerektiğini belirtti. Putin, Ukrayna'daki savaşın Batı için taktiksel bir durum olduğunu ancak Rusya için kaderini belirleyecek bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade etti.

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