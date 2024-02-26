Rusya Lideri Putin'in Türkiye ziyareti için tarih belli oldu

Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme Rusya’da seçimler bittikten sonra yapılacak.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin soruya, Putin ve Erdoğan’ın çalışma takvimlerinin dolu olduğunu belirterek cevap verdi.

Peskov, “Seçimden önce ziyaret olmayacak. Putin’in seçime kadar stresli ve yoğun bir programı var. Erdoğan’ın da programı dolu. Fakat iki lider arasındaki yüksek seviyeli görüşmeler için çalışılıyor. Bu görüşmeler, her ikisinin de takvimine uygun bir zamanda yapılacak.” dedi.

PUTİN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin 12 Şubat’ta olacağı ilk açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu ziyaretin ertelendiği Moskova tarafından duyuruldu. Reuters, Rus basınına göre, ziyaretin nisan sonu veya mayıs başı gibi en yakın tarihte gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.



Güncel bilgilere göre Putin'in ziyaretinin 15-17 Mart tarihlerine kadar yapılmayacağı belirtildi.