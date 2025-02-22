Novolyubovka Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde bulunan Novolyubovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair son bilgileri paylaştı.

Başarılı Operasyonlar

Açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novolyubovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi yer aldı. Bu gelişme, Rus ordusunun Ukrayna cephelerindeki ilerleyişinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uçak ve Araç İmhaları

Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait çeşitli askeri unsurları imha ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 190 insansız hava aracı, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 21 bin 948 obüs ve havan topu ile 32 bini aşan özel askeri araçların imha edildiği bildirildi.

Gerasimov'un Ziyareti

Bakanlık, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'da savaşan Güney Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiğini de duyurdu. Bu ziyarette, Güney Askeri Grubu Komutanı Aleksandr Sançik, Gerasimov'a cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Gerasimov, birlikleri cephedeki başarılarından ötürü tebrik ederek bazı talimatlar iletti.

Önceki Başarılar

Rusya Savunma Bakanlığı, geçmiş hafta içerisinde de Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıklamıştı.