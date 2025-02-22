Rusya, Luhansk'ta Novolyubovka'nın Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Novolyubovka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:11
Rusya, Luhansk'ta Novolyubovka'nın Kontrolünü Ele Geçirdi

Novolyubovka Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde bulunan Novolyubovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair son bilgileri paylaştı.

Başarılı Operasyonlar

Açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novolyubovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi yer aldı. Bu gelişme, Rus ordusunun Ukrayna cephelerindeki ilerleyişinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uçak ve Araç İmhaları

Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait çeşitli askeri unsurları imha ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 190 insansız hava aracı, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 21 bin 948 obüs ve havan topu ile 32 bini aşan özel askeri araçların imha edildiği bildirildi.

Gerasimov'un Ziyareti

Bakanlık, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'da savaşan Güney Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiğini de duyurdu. Bu ziyarette, Güney Askeri Grubu Komutanı Aleksandr Sançik, Gerasimov'a cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Gerasimov, birlikleri cephedeki başarılarından ötürü tebrik ederek bazı talimatlar iletti.

Önceki Başarılar

Rusya Savunma Bakanlığı, geçmiş hafta içerisinde de Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
3
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
5
Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı
6
Hırka-i Şerif Camii'nde Mi'raciye Geleneği Coşkuyla Yaşatıldı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi