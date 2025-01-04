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Rusya, Luhansk'taki Nadiya Yerleşiminde Kontrolü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk'taki Nadiya yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:38
Rusya, Luhansk'taki Nadiya Yerleşiminde Kontrolü Ele Geçirdi

Rusya, Nadiya Yerleşiminde Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Nadiya yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair güncel bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

Açıklamada, son 24 saat içinde 132 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) montaj ve depolama merkezlerine ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olarak bulunduğu noktaların hedef alındığı bildirildi. Rapor edilenlere göre, Batı Askeri Grubu birlikleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içindeki Nadiya yerleşimini kurtardı.

İHA'lar ve ATACMS Sistemleri Vuruldu

Ayrıca, Rusya'nın hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 72 İHA ve 8 adet ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemi (ATACMS) imha edildiği ifade edildi. Bu saldırılar, savaşın seyrini etkileyecek önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

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