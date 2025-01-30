Rusya, Moldova'nın Enerji Stratejilerine Sert Tepki Gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova yönetiminin enerji krizini Transdinyester'e baskı yapmak amacıyla bir silah olarak kullandığını ifade etti. Zaharova, "Kişinev yönetimi, hem Rusya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Transdinyester'e insani yardım mekanizmasının uygulanmasını engelliyor" dedi.

Doğal Gaz Krizi ve Ekonomik Zorluklar

Zaharova, Moldova'nın sınırları içinde bulunan Transdinyester bölgesinde yaşanan doğal gaz krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmayı reddetmesiyle birlikte gazın kesildiğine dikkat çekti. Bu durumun ardından Transdinyester'in ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı.

Moldova'nın Engellemeleri ve Uluslararası Yardım

Moldova'nın, Rusya'nın yeni şartlarla gaz tedarikine yönelik teklifini de engellediğini belirten Zaharova, AB'nin Transdinyester'in enerji ihtiyacını karşılamak üzere 30 milyon avroluk hibe sağlayacağını duyurduğunu hatırlattı. Ancak, buna rağmen Kişinev yönetiminin burada da şartlar koymaya başladığını ifade etti.

Barışçıl Çözüm için Anlaşmanın İhlali

Zaharova, Kişinev'in bu tavrının 1992 tarihli Transdinyester meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı. Kişinev'in, enerji krizini Transdinyester'e baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Gaz Sevkiyatı Üzerindeki Son Durum

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu. Gazprom ve Moldova enerji şirketi Moldovagaz arasındaki anlaşma gereği, Transdinyester bölgesine gaz, Ukrayna üzerinden ulaştırılıyordu. Moldova Başbakanı Dorin Recean, 27 Ocak’ta Transdinyester bölgesine 3 milyon metreküp borç doğal gaz verileceğini açıklamıştı.

Transdinyester'in Tarihi Arka Planı

Moldova, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiğinde, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.