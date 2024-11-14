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Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı

Rusya'nın BM Büyükelçisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile müzakerelerin İstanbul'daki anlaşmalar temelinde yapılması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:19
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı

Rusya'nın Müzakerelerin Temelini İstanbul Anlaşmalarına Dayandırması Gerektiğini Belirtti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için yapılacak olan müzakerelerin, sahadaki gerçekler ve özellikle İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Gatilov, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyeleriyle bir araya gelen Gatilov, Ukrayna'nın Rusya açısından tehdit oluşturmayacak bir ülke olmasını hedeflediklerini vurguladı. Gatilov, müzakerelerin sadece ateşkes sağlamak için değil, kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müzakere Sürecinin Önemi

Gatilov, müzakerelerin Ukrayna'nın değişen taleplerine dayanmak yerine, elzem ihtiyaçlara ve İstanbul'daki anlaşmalara odaklanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, mevcut durumun kendi başlarına başa çıkmaları için yeterli askeri kapasiteleri olduğunu da ifade etti.

ABD'nin Yeni Yönetimi ve Savaşın Seyri

Gatilov, Donald Trump'ın seçim sonucuna dair hiçbir yanılsamaları olmadığını vurguladı ve Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki yaklaşımının belirsizliğine dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Zafer Planı'nın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Çatışmalara Müdahelenin Gerekçesi

Gazze, Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair endişelerini dile getiren Gatilov, ateşkes olmadan çatışmaların durdurulmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyinin Batılı ülkeler tarafından baskı aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Gatilov, müzakere sürecinin yeniden inşa edilmesi ve taraflar arasında diyalog sağlanması gerektiğini söylerken, olumlu bir siyasi çözüm önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını da belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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