Rusya, Nazi Askeri Yaroslav Hunka'yı Interpol'e İlan Etti

Rusya, Nazi Askeri Yaroslav Hunka'nın İadesini Talep Etti

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Ukrayna kökenli eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) arananlar listesine alındığını duyurdu.

İade Talebi ve Interpol Süreci

Başsavcılığın açıklamasına göre, Hunka’nın Sovyetler Birliği vatandaşlarının öldürülmesine karıştığı iddiaları çerçevesinde, geçen yıl Aralık ayında Kanada yönetimine iade talebinde bulunulmuştu. Ancak Kanada'nın, "cezanın kaçınılmazlığı" ilkesini ihlal ederek Hunka’yı iade etmeyi reddettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bazı ülkelerin Nazizm ile mücadele konusundaki isteksizliğine rağmen, başsavcılık Hunka'nın Interpol veri tabanına dahil edilmesi için olumlu bir karar aldırmayı başardı. Soykırım sanığının uluslararası alanda aranması sürmektedir," denildi.

Hunka'nın Kanada Parlamentosu'ndaki Alkışları

Hunka, 22 Eylül 2022 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Kanada Avam Kamarası’ndaki konuşmasının ardından alkışlarla karşılandı. Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtıp, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ancak Hunka’nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yanında savaştığının ortaya çıkmasının ardından Rota, sert eleştirilerle karşılaştı ve istifa etmek zorunda kaldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da parlamentoda Hunka’nın alkışlanmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.