Rusya: New START Anlaşmasına 2026 Sonrası Bir Yıl Daha Uyacağız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın New START'ın 5 Şubat 2026'da sona ermesinin ardından ABD aynı tutumu sergilerse anlaşmaya bir yıl daha uyacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:33
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin soruları üzerine, Rusya'nın ABD ile yapılan New START anlaşmasına 2026'nın ardından bir yıl daha uyacağını belirtti. Peskov, "Bunu yapacağız. Ancak bunun için ABD'nin de aynı tutumu sergilemesi gerekiyor." dedi.

Peskov, anlaşmanın uzatılması ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, "Anlaşmanın süresi dolmadan yeni bir belge üzerinde uzlaşıya varılması pratikte mümkün değil. Bu çok zor bir konu ve kapsamlı yaklaşım gerektiriyor." ifadelerini kullandı. Rusya'nın bir yıl daha anlaşmadaki kısıtlamalara uymaya hazır olduğuna dikkat çekti ancak bunun için ABD'nin gerekli tutumu sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Rus yetkili, karşı taraf kısıtlamalara uymazsa Rusya'nın adım atmak zorunda kalacağını belirterek, "Eğer karşı taraf kısıtlamalara uymazsa, elbette, önlem almak zorunda kalacağız." dedi.

Peskov, Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile temaslarında New START'ın ele alındığını ancak bunun detaylı şekilde istişare edilmediğini aktardı.

Polonya'nın "Rus uçaklarını NATO sahasını ihlal etme durumunda vurulması gerektiği" yönündeki açıklamasına değinen Peskov, Rus uçaklarının uluslararası kurallar çerçevesinde uçuş yaptığını savundu.

Ayrıca Peskov, Rusya'nın İran'da nükleer santraller için yeni güç üniteleri inşa edilmesine ilişkin Tahran ile bir anlaşma üzerinde çalışıp çalışmadığı yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.

New START anlaşması

Vladimir Putin, dün Güvenlik Konseyi toplantısında, New START anlaşmasının 5 Şubat 2026'da sona ermesinin ardından Rusya'nın bir yıl daha uyum sağlayabileceğini söylemişti: "Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir."

New START, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor ve START 1 (1991) ile START 2 (1993) anlaşmalarının uzantısı olarak tanımlanıyor.

