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Rusya'nın Donetsk'te Mihaylovka Kontrolü

Rusya, Donetsk'te Mihaylovka yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:54
Rusya'nın Donetsk'te Mihaylovka Kontrolü

Donetsk'te Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Mihaylovka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaştaki ilerleyişine dair bilgi verildi.

Askeri Operasyonun Detayları

Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre, Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Mihaylovka'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurtarıldığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusuna Ait Kayıplar

Açıklamada, askerî operasyon başladığından bu yana Ukrayna ordusunun önemli kayıplar verdiği belirtilirken, şu verilere yer verildi:

  • 646 uçak
  • 283 helikopter
  • 33,580 insansız hava aracı (İHA)
  • 582 hava savunma füze sistemi
  • 18,619 tank ve zırhlı araç
  • 1,472 çok namlulu roketatar
  • 16,106 obüs ve havan topu
  • 27,230 özel askeri araç

Ek olarak, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde 22,600 asker, 157 tank, 72 piyade savaş aracı, 98 zırhlı personel taşıyıcısı ve 909 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

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