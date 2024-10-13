Donetsk'te Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Mihaylovka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaştaki ilerleyişine dair bilgi verildi.

Askeri Operasyonun Detayları

Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre, Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Mihaylovka'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurtarıldığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusuna Ait Kayıplar

Açıklamada, askerî operasyon başladığından bu yana Ukrayna ordusunun önemli kayıplar verdiği belirtilirken, şu verilere yer verildi:

646 uçak

283 helikopter

33,580 insansız hava aracı (İHA)

582 hava savunma füze sistemi

18,619 tank ve zırhlı araç

1,472 çok namlulu roketatar

16,106 obüs ve havan topu

27,230 özel askeri araç

Ek olarak, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde 22,600 asker, 157 tank, 72 piyade savaş aracı, 98 zırhlı personel taşıyıcısı ve 909 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.