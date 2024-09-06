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Rusya'nın Donetsk'teki Kontrol Tantanası: 7 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Rusya, Donetsk'teki 7 yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Savaşın seyrine dair yeni bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:49
Rusya'nın Donetsk'teki Kontrol Tantanası: 7 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Rusya Donetsk'teki İlerleyişini Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 7 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlık, 31 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında yaşanan askeri faaliyetlere dair bilgi verdi.

Hipersonik Füzelerle Saldırılar

Yapılan açıklamada, Ukrayna'daki hedeflere hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil olmak üzere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak saldırılar düzenlendiği belirtildi. Bu saldırılarda hedef alınan unsurlar arasında roket montaj işletmeleri, enerji tesisleri, silah depoları ve Ukraynalı askerlerin konuşlandığı noktalar yer aldı.

Ukrayna'daki Eğitim Merkezine Saldırı

Ayrıca, Ukrayna'nın Poltava kentindeki yabancı askeri uzmanların eğitim verdiği merkezin de vurulduğu ifade edildi.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Bakanlık, Donetsk bölgesinde Rus birliklerinin, Kirovo, Ptiçye, Skuçnoye, Karlovka, Zavetnoye, Juravka ve Preçistovka yerleşim birimlerini kurtardığını vurguladı.

Ukrayna Kayıpları

Açıklama da ayrıca, son bir haftada 41 Ukraynalı askerin teslim olduğu ve askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların yaşandığı kaydedildi. Buna göre, 642 uçak, 283 helikopter ve 31 bin 68 İHA gibi birçok askeri araç ve sistemin imha edildiği belirtildi.

Son olarak, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan itibaren Kursk yönünde 10 bin 400 asker kaybı yaşadığı, bunun yanı sıra önemli miktarda zırhlı araç ve tankın da yok olduğu duyuruldu.

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