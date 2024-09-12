DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

Rusya'nın Güvenlik İddiaları: Ukrayna'nın Saldırıları ve Batı'nın Rolü

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya desteklemesine karşı ciddi uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:41
Rusya'nın Güvenlik İddiaları: Ukrayna'nın Saldırıları ve Batı'nın Rolü

Rusya: Ukrayna'nın Saldırı İzni Batı'nın Savaşa Katılması Anlamına Gelir

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenleyeceği olası bir saldırının, NATO ülkeleri ve özellikle ABD ile İngiltere için savaş arenasına giriş anlamına geleceğine dikkat çekti.

Putin'in Açıklamaları

10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılan Putin, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, bu bizim için oluşturulacak tehditlere karşı gerekli önlemleri almamız anlamına gelecek.” ifadelerini kullandı.

Uzun Menzilli Silahlar ve İstihbarat

Putin, Ukrayna'nın yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırısının sadece Batı tarafından sağlanabilecek istihbarat bilgileri ile mümkün olabileceğini belirterek, “Ukrayna ordusu, bu tür modern sistemlerle saldırı düzenleyemez.” dedi.

NATO'nun Rolü

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gerçekleştireceği potansiyel saldırıların NATO ülkeleri ile doğrudan bir çatışmaya yol açabileceğine vurgu yapan Putin, “Bu durum, NATO'nun ve Batılı ülkelerin Rusya ile doğrudan savaş halinde olması anlamına gelecektir.” dedi. Ayrıca, bu durumun, çatışmanın doğasını köklü bir şekilde değiştireceğini ifade etti.

Putin son olarak, “Eğer bu senaryo gerçekleşirse, biz de buna göre gerekli tehdit değerlendirmelerini yapacağız.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!