Rusya'nın Güvenlik İddiaları: Ukrayna'nın Saldırıları ve Batı'nın Rolü

Rusya: Ukrayna'nın Saldırı İzni Batı'nın Savaşa Katılması Anlamına Gelir

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenleyeceği olası bir saldırının, NATO ülkeleri ve özellikle ABD ile İngiltere için savaş arenasına giriş anlamına geleceğine dikkat çekti.

Putin'in Açıklamaları

10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılan Putin, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, bu bizim için oluşturulacak tehditlere karşı gerekli önlemleri almamız anlamına gelecek.” ifadelerini kullandı.

Uzun Menzilli Silahlar ve İstihbarat

Putin, Ukrayna'nın yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırısının sadece Batı tarafından sağlanabilecek istihbarat bilgileri ile mümkün olabileceğini belirterek, “Ukrayna ordusu, bu tür modern sistemlerle saldırı düzenleyemez.” dedi.

NATO'nun Rolü

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gerçekleştireceği potansiyel saldırıların NATO ülkeleri ile doğrudan bir çatışmaya yol açabileceğine vurgu yapan Putin, “Bu durum, NATO'nun ve Batılı ülkelerin Rusya ile doğrudan savaş halinde olması anlamına gelecektir.” dedi. Ayrıca, bu durumun, çatışmanın doğasını köklü bir şekilde değiştireceğini ifade etti.

Putin son olarak, “Eğer bu senaryo gerçekleşirse, biz de buna göre gerekli tehdit değerlendirmelerini yapacağız.” şeklinde konuştu.