Rusya'nın Hava Saldırısında Ukrayna'nın Enerji Altyapısı Vuruldu

Ukrayna'nın Enerji Altyapısı Hedef Alındı

Son günlerde Rusya tarafından düzenlenen en yoğun hava saldırılarında, Ukrayna’nın enerji altyapısı ciddi şekilde hedef alındı. Bu saldırılar sonucunda ülkede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Siren Sesleri Ülkeyi Sarstı

Kiev Şehri Askeri İdaresinin resmi Telegram kanalında paylaşılan bilgilere göre, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından yapılan seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde acil durum sirenlerinin çaldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, birçok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Enerji Bakanı Durumu Değerlendirdi

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisini vurguladı ve enerji sisteminin durumunun "ağır" olduğunu ifade etti.

Elektrik ve Su Kesintileri

Ukrenergo tarafından yapılan duyuruda, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri sorunuyla ilgili enerji çalışanlarının en kısa sürede çözüm bulmak için çaba gösterdiği belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda başkentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını, bunun tüm ülke enerji ağındaki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, kentin bir kısmında su kesintileri de yaşandığı duyuruldu.

Saldırılarda Can Kayıpları

Saldırılar sonucunda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 kişinin bu saldırılar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da düzenlenen saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Volın Bölgesi'nde ise Lutsk Belediye Başkanı İgor Polişçuk, saldırılar sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, Poltava bölgesine yönelik saldırılarda 5 kişi yaralandı.

Kiev'de Yaşanan Kaos

Öte yandan, başkent Kiev'de sabahın erken saatlerinden itibaren siren sesleri duyulurken, birçok insan metro istasyonlarında güvenlik amacıyla beklemeye başladı.