Rusya'nın Konsolosu Buravov: Trump-Putin Görüşmesi Barış İçin İlk Adım

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan Trump-Putin Görüşmesine Değerlendirme

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesini barışa giden önemli bir adım olarak nitelendirdi. Buravov, başkonsoloslukta yaptığı açıklamalarda, bu görüşmenin Batı tarafından Rusya'nın ablukasının kaldırılmasına olanak sağladığını söyledi.

Buravov, Rusya'nın Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik siyasi ve diplomatik çözüm teklifine bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Müzakerelerin yeniden başlaması noktasında açık olduklarını dile getiren Buravov, ABD'nin barış sürecindeki rolünü ise yeni yönetimin eylemlerine bağlı olarak değerlendirdi.

Devlet Başkanları Arasındaki Kritik Konular

Buravov, Trump ve Putin'in görüşmesinde iki ülke vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuların ele alındığını belirterek, ABD Başkanı'nın bu konudaki mutabakatlara uyacağına dair güvence verdiğini ifade etti. Ayrıca, Putin'in savaşın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığını da kaydetti.

Suriye ve İnsanî Yardım Üzerine Yorumlar

Buravov, Putin'in Suriye konusundaki duruşunu da ele alarak, insani yardım sağlanmasına her zaman hazır olduklarını belirtti. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini yineleyerek, bu konularda bir düşünce birliğine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kırım ve Donbas Üzerine Net Tavır

Buravov, Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki tutumunun değişmediğini ve bu bölgelerin Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı. Bu noktada müzakerelerin sahadaki mevcut duruma göre şekilleneceğini aktardı.

Barış Görüşmeleri ve Türkiye'nin Rolü

Bölgedeki barış görüşmelerinin nerede yapılacağıyla ilgili konuşan Buravov, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerin ileride yapılacak toplantılar için bir temel oluşturabileceğini ifade etti.

Trump'ın Ekonomik Planlarına Dair Yorumlar

Trump’ın Ukrayna'nın nadir element kaynaklarına erişim istediğini hatırlatan Buravov, bu yatakların çoğunun Rusya'nın kontrolünde olduğunu vurguladı ve planların ne kadar gerçekçi olduğunu sorguladı.

Filistin ve Türkiye'ye Yönelik Açıklamalar

Buravov, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi ve Rusya'nın bu konuda insani durumun iyileştirilmesine çalıştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'ye yönelik doğal gaz transferinde mevcut koşulların ne olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, başkonsoloslukta güncel meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.