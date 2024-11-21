Rusya'nın Londra Büyükelçisi: İngiltere, Ukrayna Savaşı'na Doğrudan Müdahil

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda doğrudan rol oynadığını belirtti. Kelin, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya sağlanan yabancı silahların Rus topraklarında kullanılmayacağına dair verilen güvenceye rağmen bu taahhüdün ihlal edildiğini ifade etti.

Doğrudan Müdahale ve Tansiyonun Artışı

Kelin, bölgede artan tansiyonun nükleer güçlerin karşı karşıya gelmesine yol açtığını vurgulayarak, “İngiliz tarafından defalarca güvence aldık. Füzelerin yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılacağına dair yazılı nota da var. Bu, bizim kasıtlı olarak kandırılmamız demektir.” dedi.

Askeri Destek ve Yabancı Müdahale

Büyükelçi, İngiltere'nin bu savaşa doğrudan müdahil olduğunu söyleyerek, “Kesinlikle, İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı.” dedi. Ayrıca, birçok yabancı ülkenin askerlerinin Ukrayna tarafında savaştığını iddia etti.

Nükleer Silah Kullanım Eşiği

Kelin, Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğünü ve bunun savaşın gerçeklikleri doğrultusunda güncellendiğini belirtti. “Güvenlik konseyimiz tarafından durum ciddi şekilde incelenecek ve Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.” diye ekledi.

İngiliz Füzeleri Üzerine Açıklamalar

Rusya, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya'nın topraklarında kullanıldığını da belirtti. Kelin, “İngiliz ve ABD kararlarına yanıt vermek için farklı ihtimaller var.” şeklinde konuştu.

Müzakerelerin Engellenmesi

Büyükelçi, “Batı, Rusya'nın kazanmasına izin verir mi?” sorusuna yanıt verirken, müzakerelerin eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından engellendiğini savundu. Kelin ayrıca, Putin’in müzakerelere hazır olduğunu ve çözüm için tarafsızlık, nükleer silah bulunmaması gibi şartların gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.