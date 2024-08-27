Rusya'nın Nükleer Doktrini Hakkındaki Uyarılar ve Orta Doğu'daki Gelişmeler

Rusya'dan ABD'ye Nükleer Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer silah kullanımıyla ilgili doktrinin netleştiğini belirterek, "Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor; onların (Amerikalılar) davranışları küçük çocukların mumlarla oynamasına benziyor" Filistin ve Gazze Üzerine Değerlendirmeler Lavrov, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Filistin ve Gazze’deki durumun önemine değindi. "Burada uygulanan şiddetin durdurulması ve insani sorunların çözülmesine yönelik adımlar atılmalı. Temel nedenleri unutmamak lazım. Filistin devletinin oluşturulması da önemli bir sürecin parçası" İsrail'in Hamas'a yönelik tepkilerini vurgulayan Lavrov, "Toplu ceza vermek yasa dışı""Durumun şiddet seviyesinde tutulmasında bazı tarafların kalkışmalar yaşanacağına dair güven duyduğu izlenimi var" Ukrayna ve Nükleer Silahlar Üzerine Yorumlar Ukrayna'nın Batı'dan Storm Shadow füzelerini istemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Lavrov, bunu "şantaj""Batı, gerginlikten kaçınmak istemiyor. Bizim nükleer doktrinimiz belirleniyor ve bu durum ABD yetkilileri tarafından da biliniyor" Fransa ile İlişkilerde Gözaltı Tartışması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının iki ülke arasındaki ilişkilere etkisini soran bir gazeteciye Lavrov, "Durov, birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı ve bu durum Fransa ile ifade özgürlüğü açısından ilişkilerin en düşük seviyede olduğunu gösteriyor" Yemen Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları Yemen Dışişleri Bakanı Zindani, ülkelerindeki barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki durumu da yakından takip ediyoruz. Saldırganlığı sona erdirmek için adil bir çözüm bulunmalı"