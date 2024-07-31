Rusya'nın Nükleer Tatbikatı Üçüncü Aşamada

Rusya Tatbikatın Üçüncü Aşamasına Geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasının başladığını resmen duyurdu. Bakanlık, bu aşamanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatbikatın Amaçları

Açıklamada, "Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanılmasına yönelik hazırlık süreçlerini yürütecek." ifadesi kullanıldı. Bu süreçte, Güney ve Merkez askeri bölgelerindeki füze birlikleri, İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri için özel eğitim mühimmatları ile donatılacak.

Fırlatma ve Eğitim Görevleri

Tatbikatın bir parçası olarak, personelin belirlenen konumlara gizli bir şekilde ilerleyişi ve elektronik fırlatmalara hazırlanması için muharebe eğitimleri gerçekleştireceği bildirildi. Buna ek olarak, hava ve uzay kuvvetleri de; özel muharebe silahlarıyla donatılmış uçaklarla belirlenen devriye alanlarında operasyon gerçekleştirecek.

Önceki Aşamalar

Önceki aşamalara atıfta bulunulurken, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının birinci ve ikinci aşamalarında Güney ve Leningrad askeri bölgeleri ile Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin, bu tür silahların savaşta kullanılma hazırlıkları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.