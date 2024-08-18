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Rusya'nın Rosatom Şirketi, Batılı Ülkelerle Uranyum Ticaretine Devam Ediyor

Rosatom'un Hollanda iştiraki, yaptırımlara rağmen Batılı ülkelerle 2022'de büyük uranyum ticareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:48
Rusya'nın Rosatom Şirketi, Batılı Ülkelerle Uranyum Ticaretine Devam Ediyor

Rosatom'un Yıllık Raporu Açıklandı

Rusya'nın önde gelen nükleer enerji kurumu Rosatom, Hollandalı iştiraki Uranium One Cooperatief aracılığıyla, 2022 yılı boyunca Batılı ülkelerle milyonlarca dolarlık uranyum ticareti gerçekleştirdi.

Yıllık Gelir Raporu

Uranium One Cooperatief, yayınladığı yıllık raporda, Rosatom'un Amsterdam merkezli şirketinin hisse sahibi olduğunu ve elde edilen karın bir kısmının Rosatom'a aktarıldığını kaydetti.

Yaptırımlara Rağmen Ticaret

Rapora göre, Hollanda'da faaliyet gösteren işbirliğinin, Kazakistan ve Tanzanya'dan nükleer hammadde çıkarmaya devam ettiği vurgulandı. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen baskılara rağmen, Batılı ülkelerde uranyum ticareti sürdü.

Yüksek Kar Açıklaması

Rosatom'un Hollandalı iştiraki, 2022 yılında 240,6 milyon dolar kar elde etti. Nakit akışının ise bir önceki yıla oranla dört kat arttığı, 90,9 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Yaptırım Zorlukları

Hollanda kamu yayıncısı NOS, Avrupa'nın uranyum konusunda Rusya'ya olan bağımlılığının, Rosatom'a yaptırım uygulanmasını zorlaştırdığını bildirdi. Özellikle ABD’den yaptırım uygulama çağrıları artıyor.

Avrupa'nın Bağımlılığı

Rusya'nın uranyum üretimi ve tedarikinden çıkarılmasının zorluğu, Batı’daki nükleer sektörün, pazarın %35'ini elinde bulunduran Rosatom olmadan işleyişini sürdüremeyeceğini gösteriyor.

Alternatif Arayışlar

Eski Sovyet ülkelerinde, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya gibi yerlerde, nükleer santrallerin Rus yakıtlarıyla çalıştığı belirtiliyor. Avrupalı firmalar alternatif kaynaklar geliştirmek için çaba harcıyor.

Bellona'nın Araştırması

Norveç merkezli çevre kuruluşu Bellona'nın gerçekleştirdiği bir araştırma, Avrupa'nın 2023 yılında Rusya'dan nükleer yakıt ithalatının iki katına çıktığını ortaya koydu. Özellikle Slovakya ve Çekya'nın, gelecekteki olası yaptırımlar öncesinde Rusya'dan daha fazla uranyum alımı yaptığı vurgulandı.

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