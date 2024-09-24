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Rusya'nın Stratejik Bombardıman Uçakları ABD'nin Batı Kıyısında Uçtu

Rusya'nın iki Tu-95MS bombardıman uçağı, ABD'nin Alaska kıyısında planlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:48
Rusya'nın Stratejik Bombardıman Uçakları ABD'nin Batı Kıyısında Uçtu

Rusya'dan Kuzey Amerika'ya Havadan Mesaj

Rusya'nın iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yönünde bulunan Bering Denizi'nın tarafsız sularında planlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş Detayları

Rusya Savunma Bakanlığı, bilgi paylaşımında bulunarak, bu uçuşun toplamda 11 saatten uzun sürdüğünü bildirdi. Uçaklar, Su-35 ve Su-30SM tipi savaş uçakları tarafından korundu.

Uluslararası Kurallara Uygunluk

Açıklamada, gerçekleştirilen tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı da belirtildi. Bu durum, uluslararası hava güvenliğine yönelik bir taahhüt olarak değerlendiriliyor.

Rusya'nın bu hamlesi, uluslararası ilişkileri etkileyen askeri hamleler arasında önemli bir yer taşıyor.

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